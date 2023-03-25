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جديد المحليات > “الموارد”: تسوية وضع العمالة شرط أساسي لإلغاء ملف المنشأة
25/03/2023   5:57 ص

“الموارد”: تسوية وضع العمالة شرط أساسي لإلغاء ملف المنشأة

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تسوية وضع العمالة إما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي يُعد شرطاً أساسياً لإلغاء ملف المنشأة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بـ”تويتر”، أن شروط إلغاء الملف تتضمن شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص، مع الدخول للخدمات الإلكترونية وإلغاء ملف المنشأة من خلال خدمة “إلغاء ملف منشأة”.

من جهة أخرى، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقرارات التوطين كون عدم القيام ذلك يُعد مخالفة للنظام، داعيةً إلى تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحَّد للوزارة في حال رصد أي مخالفات. وفق “أخبار 24”.

“الموارد”: تسوية وضع العمالة شرط أساسي لإلغاء ملف المنشأة

جديد المحليات
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