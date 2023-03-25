نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > رونالدو: فخور بكوني اللاعب الأكثر مشاركة على الإطلاق
25/03/2023   5:56 ص

رونالدو: فخور بكوني اللاعب الأكثر مشاركة على الإطلاق

+ = -
638

أعرب نجم نادي النصر والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته البالغة عقب اعتلائه قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة على الإطلاق.

وكتب رونالدو عبر “تويتر”: “هذه المشاعر الطيبة للعب مرة أخرى والتسجيل لمنتخبنا الوطني وفي ملعب خاص بالنسبة لي. فخور بكوني اللاعب الأكثر مشاركة على الإطلاق”.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة جزاء وآخر من ركلة حرة حيث حقق رقما قياسيا جديدا لأكثر اللاعبين خوضا لمباريات دولية لكرة القدم للرجال في مباراة البرتغال وليختنشتاين في تصفيات بطولة أوروبا والتي انتهت بفوز البرتغال 4-صفر في لشبونة.

وفق “أخبار 24”.

رونالدو: فخور بكوني اللاعب الأكثر مشاركة على الإطلاق

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885255738.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.