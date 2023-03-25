رونالدو: فخور بكوني اللاعب الأكثر مشاركة على الإطلاق

أعرب نجم نادي النصر والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته البالغة عقب اعتلائه قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة على الإطلاق.
وكتب رونالدو عبر “تويتر”: “هذه المشاعر الطيبة للعب مرة أخرى والتسجيل لمنتخبنا الوطني وفي ملعب خاص بالنسبة لي. فخور بكوني اللاعب الأكثر مشاركة على الإطلاق”.
وسجل كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة جزاء وآخر من ركلة حرة حيث حقق رقما قياسيا جديدا لأكثر اللاعبين خوضا لمباريات دولية لكرة القدم للرجال في مباراة البرتغال وليختنشتاين في تصفيات بطولة أوروبا والتي انتهت بفوز البرتغال 4-صفر في لشبونة.
Sensações tão boas por voltar a jogar e marcar pela nossa Seleção e num estádio especial para mim. Orgulhoso por ser o jogador mais internacional de sempre.🙌🏽🇵🇹 pic.twitter.com/a6XcSEqLSE
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 23, 2023
وفق “أخبار 24”.