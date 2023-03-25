“رونالدو” يرد على بدر المطوع بعد تخطيه في سباق عميد لاعبي العالم

رد نجم نادي النصر والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو على رسالة لاعب منتخب الكويت بدر المطوع بعدما تخطاه في سباق عميد لاعبي العالم.
وسجل كريستيانو رونالدو هدفًا من ركلة جزاء وآخر من ركلة حرة؛ حيث حقق رقمًا قياسيًا جديدًا لأكثر اللاعبين خوضًا لمباريات دولية لكرة القدم للرجال في مباراة البرتغال وليختنشتاين في تصفيات بطولة أوروبا والتي انتهت بفوز البرتغال 4-صفر في لشبونة.
وكتب رونالدو عبر حسابه على موقع “تويتر”: “شكرًا على كلماتك يا بدر، إنه من الشرف أن أكون صاحب أكثر عدد مشاركات في كرة القدم، أتمنى لك الأفضل أيضًا”.
وبعدما تمكن رونالدو من تجاوزه، كتب المطوع عبر حسابه على تويتر: “يشرفني جدًا أن أمثل بلدي في 196 مباراة دولية وأنا ممتن لامتياز أن أصبح لاعب الرجال الأكثر تمثيلاً. أنا سعيد لأن الرقم القياسي سيتم نقله الآن إلى كريستيانو رونالدو. أنت حقًا أسطورة، أتمنى لك حظًا سعيدًا والعديد من الإنجازات الرائعة”.
وفي وقت سابق، أعرب نجم نادي النصر والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته البالغة عقب اعتلائه قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة على الإطلاق. وفق “أخبار 24”.
وكتب رونالدو عبر “تويتر”: “هذه المشاعر الطيبة للعب مرة أخرى والتسجيل لمنتخبنا الوطني وفي ملعب خاص بالنسبة لي. فخور بكوني اللاعب الأكثر مشاركة على الإطلاق”.
Thank you for your kind words @bader_almotawaa! It’s an honor to become the most capped mens player.🇵🇹🙌🏽
All the best for you too
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 24, 2023
— bader al motawaa (@bader_almotawaa) March 23, 2023