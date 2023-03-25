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رياضة > بالفيديو والصور.. الأخضر يخسر أمام فنزويلا بثنائية في مباراة ودية
25/03/2023   5:57 ص

بالفيديو والصور.. الأخضر يخسر أمام فنزويلا بثنائية في مباراة ودية

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خسر المنتخب الوطني مباراته الودية أمام نظيره الفنزويلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-1، في لقاء احتضنه استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب فنزويلا يوردان أوسوريو في الدقيقة 12.

وتلقى سعود عبدالحميد بطاقة صفراء في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 26 سجل منتخب فزويلا الهدف الأول عن طريق اللاعب مارتينيز بتمريرة عرضية من مواطنه سالمون روندون، حولها لداخل شباك العويس.

وسجل اللاعب سالمون روندون الهدف الثاني لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 34 بعرضية أرضية من الجانب الأيمن، سددها أرضية لم يتمكن بعدها العويس من التصدي لها.

وعاد مارتينيز ليسجل هدفه الثاني والثالث لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 42، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف.

ومع بداية الشوط الثاني قرر المدير الفني للأخضر هيرفي رينارد الدفع بالثنائي صالح الشهري وناصر الدوسري بدلا من عبدالرحمن غريب ومتعب الحربي. وفق “أخبار 24”.

وفي الدقيقة 73، سجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الأول للمنتخب الوطني.

وخاض الأخضر المباراة بتشكيل مكون:

“محمد العويس، سعود عبدالحميد، أحمد شراحيلي، علي البليهي، متعب الحربي، حسين القحطاني، سالم الدوسري، محمد كنو، فراس البريكان، هارون كمارا، عبدالرحمن غريب”.

وجاء تشكيل فنزويلا على النحو التالي:

“ألاين باروخا، يوردان اوسوريو، جون تشانسيلو، توماس رينكون، إدوارد بيلو، سامويل سوسا، خوسيه مارتينيز، جوزيف مارتينيز، ميجيل نافارو، ألكسندر جونزاليس، سالمون روندن”.

الاخضر

الاخضر

الاخضر

الاخضر

بالفيديو والصور.. الأخضر يخسر أمام فنزويلا بثنائية في مباراة ودية

رياضة
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