بالفيديو والصور.. الأخضر يخسر أمام فنزويلا بثنائية في مباراة ودية

خسر المنتخب الوطني مباراته الودية أمام نظيره الفنزويلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-1، في لقاء احتضنه استاد الأمير عبدالله الفيصل.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب فنزويلا يوردان أوسوريو في الدقيقة 12.
وتلقى سعود عبدالحميد بطاقة صفراء في الدقيقة 18.
وفي الدقيقة 26 سجل منتخب فزويلا الهدف الأول عن طريق اللاعب مارتينيز بتمريرة عرضية من مواطنه سالمون روندون، حولها لداخل شباك العويس.
وسجل اللاعب سالمون روندون الهدف الثاني لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 34 بعرضية أرضية من الجانب الأيمن، سددها أرضية لم يتمكن بعدها العويس من التصدي لها.
وعاد مارتينيز ليسجل هدفه الثاني والثالث لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 42، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف.
ومع بداية الشوط الثاني قرر المدير الفني للأخضر هيرفي رينارد الدفع بالثنائي صالح الشهري وناصر الدوسري بدلا من عبدالرحمن غريب ومتعب الحربي. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة 73، سجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الأول للمنتخب الوطني.
وخاض الأخضر المباراة بتشكيل مكون:
“محمد العويس، سعود عبدالحميد، أحمد شراحيلي، علي البليهي، متعب الحربي، حسين القحطاني، سالم الدوسري، محمد كنو، فراس البريكان، هارون كمارا، عبدالرحمن غريب”.
وجاء تشكيل فنزويلا على النحو التالي:
“ألاين باروخا، يوردان اوسوريو، جون تشانسيلو، توماس رينكون، إدوارد بيلو، سامويل سوسا، خوسيه مارتينيز، جوزيف مارتينيز، ميجيل نافارو، ألكسندر جونزاليس، سالمون روندن”.
شاهد الهدف الأول لـ #منتخب_فنزويلا أمام #المنتخب_السعوديpic.twitter.com/SH2lUA8BZm#السعودية_فنزويلا
— سبورت 24 (@sporty_24) March 24, 2023
شاهد الهدف الثاني لـ #منتخب_فنزويلا أمام #المنتخب_السعوديpic.twitter.com/jdYzMvUTnW#السعودية_فنزويلا
— سبورت 24 (@sporty_24) March 24, 2023
شاهد هدف #سالم_الدوسري لـ #المنتخب_السعودي في مرمى #منتخب_فنزويلاpic.twitter.com/kLzKU1d4mZ#السعودية_فنزويلا
— سبورت 24 (@sporty_24) March 24, 2023