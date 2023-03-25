طقس اليوم.. أمطار ورياح على معظم المناطق بينها الرياض ومكة

حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار على معظم المناطق اليوم (السبت) مصحوبة برياح نشطة.
وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان للسيول تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض.
ولفت إلى أن تلك الحالة تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (38 درجة بمكة المكرمة، و33 درجة بالمدينة المنورة، و31 درجة بالرياض، و29 درجة بالدمام، و35 درجة بجدة، و22 درجة في أبها).