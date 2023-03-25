دول الخليج تستحوذ على 40% من إنتاج المياه المحلاة عالميًا

أكد مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور محمد بن عوض الحسان، أن 40 % من إنتاج المياه الصالحة للشرب والاستخدام الزراعي والصناعي عبر محطات التحلية يقع في دول مجلس التعاون.
وأوضح الحسان، خلال مشاركته في مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة حول مستقبل المياه في العالم بنيويورك، ممثلًا لدول مجلس التعاون، أن دول مجلس التعاون تمكنت من تحقيق ما نسبته 100 % من هدف التنمية المستدامة المتعلق بإمكانية حصول جميع السكان على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.
وأشار إلى أنه رغم ما تعانيه منطقة الخليج من ظروف بيئية ومناخية صعبة، وأنها من بين أكثر مناطق العالم جفافًا وإجهادًا مائيًّا، فإن ما تحققه من إنجازات لتوفير المياه بشكل مستدام، يلبي احتياجات الأجيال الحالية واللاحقة. وفق “أخبار 24”.
وأشاد بالمبادرات الخليجية في هذا الشأن، كمشروع دراسة جدوى شبكة الربط المائي الخليجي، ومبادرة السعودية الخضراء، ومركز الشرق الأوسط لتحلية المياه، ومبادرة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاستخدام الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر، ومبادرات “كهرماء” في قطر و”تثمين المياه ” و”ملهمون ” في البحرين.