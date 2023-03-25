“الأرصاد”: مكة الأعلى حرارة بالمملكة.. والأدنى أبها وتليها الباحة

توقع تقرير المركز الوطني للأرصاد حول درجات الحرارة اليوم (السبت)، أن تصل أعلى درجة حرارة عظمى بالمملكة إلى 38 درجة، وتسجل في مكة المكرمة، فيما تصل في جدة إلى 35 درجة، والمدينة 33 درجة مئوية.
وأوضح التقرير أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على أبها ستصل إلى 9 درجات مئوية، كأقل مناطق المملكة انخفاضًا في درجات الحرارة، تأتي بعدها كل من الباحة (10)، والطائف 12 درجة مئوية.
وكانت الأرصاد قد حذرت صباحًا من احتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان السيول، مع هبوب رياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة.
وفق “أخبار 24”.