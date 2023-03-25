“النقل”: بدء إصلاح جسور بطريق الظهران الجبيل.. وهذه التحويلات البديلة

نبهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ببدء أعمال إصلاح جسور تقاطع طريق “الظهران – الجبيل” مع تقاطع طريق “صفوى المطار” باتجاه الدمام، ابتداءً من اليوم (السبت).
وأبانت أن أعمال الإصلاح تشمل رفع بلاطات الجسور، واستبدال مساند التحميل وفواصل التمدد، وإصلاح الخرسانات، وتنفيذ أعمال العزل والأسفلت للجسور.
ولفتت إلى أنه سيتم تحويل حركة السير بطريق “الظهران – الجبيل” باتجاه الدمام إلى طريق الخدمة، في حين سيتم إغلاق تقاطع طريق “صفوى المطار مع طريق ظهران الجنوب، مع إتاحة الدوران من خلال جسر القطيف، مشيرة إلى أن المتجهين من المطار إلى “صفوى” يمكنهم سلك طريق الملك فهد. وفق “أخبار 24”.
البدء بأعمال إصلاح جسور تقاطع طريق الظهران/ الجبيل، مع تقاطع طريق صفوى المطار باتجاه الدمام، ابتداءً من يوم السبت الموافق 2023/3/25م.#الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/62R5ZFfXwy
— الهيئة العامة للطرق | Roads General Authority (@RGAsaudi) March 24, 2023