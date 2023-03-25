“مايكل راتني” يتولى مهامه سفيرًا جديدًا لواشنطن بالرياض

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تولّي “مايكل راتني” مهام منصبه كسفير جديد في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض.
ونشرت الوزارة الأمريكية صورة لـ”راتني” وهو يؤدي القسم لحظة اعتماده سفيرًا جديدًا لبلاده لدى المملكة يوم أمس (الجمعة)، متمنية أن يساهم السفير الجديد في تعزيز الشراكة المهمة بين أمريكا والمملكة.
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي صادق مؤخرًا على تعيين مايكل راتني سفيرًا لدى المملكة، حيث سبق له العمل في السلك الدبلوماسي منذ 1990، وشغل في وقت سابق عدة مناصب؛ منها المتحدث الرسمي باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية. وفق “أخبار 24”.