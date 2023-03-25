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جديد المحليات > “الزكاة والضريبة”: لا شهادة لمن سدد زكاة بهيمة الأنعام دون تسجيل حساب
25/03/2023   1:41 م

“الزكاة والضريبة”: لا شهادة لمن سدد زكاة بهيمة الأنعام دون تسجيل حساب

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ذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه في حال دفع زكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار دون تسجيل الحساب في خدمة إخراج زكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار للأفراد، فلن يتاح للفرد الحصول على شهادة الزكاة، أو متابعة فواتيره المدفوعة.

ونبهت الهيئة إلى أن خدمة إخراج زكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار للأفراد تعد خدمة اختيارية، وبإمكان الفرد الحصول على شهادة الزكاة ومتابعة الفواتير، من خلال تسجيل الحساب بموقعها الإلكتروني.

وأضافت أنه يمكن حساب الزكاة المُراد استخراجها بالدخول على أيقونة” حاسبة الزكاة “واختيار نوع الزكاة التي يريدها المستفيد عبر موقعها الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والضريبة”: لا شهادة لمن سدد زكاة بهيمة الأنعام دون تسجيل حساب

جديد المحليات
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