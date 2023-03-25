“الداخلية”: ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، أن حملاتها الميدانية أسفرت ضبط نحو 16.6 ألف من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط أكثر من 9 آلاف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 4.9 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، وأكثر من ألفي مخالف لنظام العمل.
وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ نحو 1.13 ألف شخص، 45% منهم يمنيو الجنسية، و52% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 68 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأبانت أنه تم ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 15 ألف وافد مخالف.
وأفادت الوزارة بأنه تم إحالة أكثر من نحو 8 آلاف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة حوالي ألفي مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 12 ألف مخالف.
وفق “أخبار 24”.