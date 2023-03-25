“التعليم”: بدء تدريس مقرر “المعرفة المالية” ضمن مناهج مسارات الثانوية

أعلنت وزارة التعليم، بدء تدريس مقرر “المعرفة المالية” ضمن المناهج الدراسية للسنة الأولى المشتركة من مسارات الثانوية؛ بهدف كسب مهارات القرن الواحد والعشرين من خلال منهج حديث عالمي، وبما يتواءم مع البيئة والثقافة في المملكة، ومواكبة التطلعات المستقبلية لرؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أنه تم توفير الكتاب للطلاب والطالبات عبر منصة “مدرستي”؛ لتمكينهم من الاطلاع عليه بنسخته الإنجليزية التي تم إعدادها من قبل الناشر، مع توفير دليل للمعلمين لتسهيل عملية التدريس ومساعدتهم على استخدام الاستراتيجيات الصحيحة عند تدريس المقرر للطلبة.
وأبانت أن تدريس الكتاب يحقق العديد من الإيجابيات في المجال التعليمي من خلال مواكبة خطط تطوير التعليم للوصول إلى التنافسية العالمية، وتحسين المخرجات التعليمية، أحد أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، مع مراعاة الأبعاد الوطنية والواقعية في المناهج الجديدة، وكذلك تطوير معارف الطلبة وإدراكهم للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في سوق العمل.
وأشارت إلى أن الكتاب يستهدف رفع مستوى الفهم والإدراك لدى الطلاب والطالبات، فيما يخص المعرفة المالية وآلية تطبيق مهاراتها لإعداد مواطن منافس عالمياً، وذلك من خلال معرفة مفهوم سوق العمل للتعرّف على أهم مصادر الدخل، ورسم الطريق لإدارة الأموال عن طريق تحديد الاحتياجات والرغبات الأساسية للفرد، والتعرّف على استراتيجيات الشراء المختلفة، وكذلك التخطيط للمستقبل.
وفق “أخبار 24”.