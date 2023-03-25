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جديد المحليات > لتفادي زيادة الوزن.. “الغذاء” تقدم بدائل أقل سعرات في سفرة رمضان
25/03/2023   6:46 م

لتفادي زيادة الوزن.. “الغذاء” تقدم بدائل أقل سعرات في سفرة رمضان

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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة الحرص على تناول وجبات منخفضة السعرات الحرارية؛ لتجنب زيادة الوزن خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة أن علبة الزبادي تحتوي على 150 سعرة حرارية لكل 100 جم، وتعتبر الأقل في السعرات الحرارية، وكل 100 جم من الطحينة تحتوي على 608 سعرات حرارية، كما أوصت بتناول شوربة الشوفان، حيث إن كل كوب منها يحتوي على 150 سعرة حرارية.

وأشارت إلى أن قطعة سمبوسة لحم / دجاج المجهزة بالفرن تحتوي على 100 سعرة حرارية، بينما تصل السعرات في المقلية إلى 150 سعرة حرارية، حاثة الجميع على تناول الأكل المطهي بالفرن، والابتعاد عن الأشياء المقلية في الزيت حفاظاً على الصحة. وفق “أخبار 24”.

لتفادي زيادة الوزن.. “الغذاء” تقدم بدائل أقل سعرات في سفرة رمضان

جديد المحليات
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