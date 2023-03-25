ضمن برنامج خادم الحرمين.. إفطار 500 صائم بجامع الاستقلال بجاكرتا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أن الملحقية الدينية في سفارة المملكة بإندونيسيا نظمت مأدبة إفطار لأكثر من 500 صائم بجامع الاستقلال، بالعاصمة جاكرتا، بحضور وزير التنسيق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية بجمهورية إندونيسيا محمد محفوظ.
وأشارت الوزارة أن مأدبة الإفطار جاءت ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين لهذا العالم 1444هـ، الذي تنفذه الوزارة في عدد من دول العالم.
وعبَّر الصائمون عن شكرهم وامتنانهم للمملكة على هذا البرنامج الإيماني، كما وجهوا الشكر للوزارة على اهتمامهما بشؤون الإسلام والمسلمين، مثمنين الجهود والمساعدات المستمرة التي تقدمها حكومة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضاياهم. وفق “أخبار 24”.