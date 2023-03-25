تنبيه متقدم من “الأرصاد”.. أمطار غزيرة على بعض المناطق حتى غد الأحد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهاً متقدماً حذر فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق حتى غد الأحد.
وشمل التنبيه مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة، مشيراً إلى أن الحالة سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مع تساقط للبرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية.
وتوقع المركز في تقريره اليومي عن حالة الطقس أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد وجريان للسيول، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن تلك الحالة تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة.