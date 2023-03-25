“توكلنا خدمات” يوضح كيفية الاستفادة من بوابة المناسك

مع توافد عشرات الآلاف على مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة، في شهر رمضان، أوضح تطبيق “توكلنا خدمات” كيفية استخدام بوابة المناسك، وخطوات إصدار التصريح.
وبين أن بوابة المناسك تمكن المستخدم من إصدار تصريح أداء العمرة، وتصريح أداء الصلاة في الروضة الشريفة، وإعادة جدولة التصريح، والاطلاع على الأوقات المناسبة، ومؤشر السعة المحجوزة للأيام القادمة عبر تطبيق توكلنا خدمات.
وأضاف أن خطوات إصدار التصريح تتضمن الدخول إلى صفحة الخدمات “الخدمات الدينية”، فبوابة المناسك، وإصدار التصريح، وتحديد نوعه واختيار اليوم والوقت، وكذلك مدينة القدوم، واختيار إصدار التصريح.
وفق “أخبار 24”.