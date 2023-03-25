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جديد المحليات > مناطق المملكة تشارك في “ساعة الأرض” بإطفاء إضاءات بعض الشوارع والأبراج
25/03/2023   11:30 م

مناطق المملكة تشارك في “ساعة الأرض” بإطفاء إضاءات بعض الشوارع والأبراج

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شاركت المملكة مساء اليوم (السبت)، في أكبر حدث بيئي على مستوى العالم، ما يُعرف بـ”ساعة الأرض”، من خلال حثّ كافة طوائف المجتمع وإمارات المناطق ومحافظاتها والمراكز التابعة لها للمشاركة في الحدث البيئي بإطفاء إضاءات الشوارع العامة بما لا يخل بالسلامة العامة.

وأوضح رئيس ساعة الأرض السعودية المهندس عجلان العجلان، أن المملكة تتضامن مع كافة الجهود الرامية لاستدامة وحماية النظام البيئي، وذلك من خلال إطفاء إضاءات بعض الشوارع والأبراج في مختلف أرجاء المناطق والمحافظات، لمدة ساعة واحدة بدأت من الساعة (8:30) مساءً وحتى الساعة (9:30) مساءً.

ودعا “العجلان” جميع أفراد المجتمع للمحافظة على البيئة من جميع ما يؤثر عليها وعلى حياة الإنسان سلباً بالابتعاد عن الممارسات السيئة تجاهها والتي تولد مضاعفات خطيرة مثل التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن رؤية 2030 تتبنى خطة شاملة للحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض، مما يحفز على التفاعل مع أحد أكبر الأحداث البيئية، ومشاركة العالم في ساعة الأرض.

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مناطق المملكة تشارك في “ساعة الأرض” بإطفاء إضاءات بعض الشوارع والأبراج

جديد المحليات
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