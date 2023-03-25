مناطق المملكة تشارك في “ساعة الأرض” بإطفاء إضاءات بعض الشوارع والأبراج

شاركت المملكة مساء اليوم (السبت)، في أكبر حدث بيئي على مستوى العالم، ما يُعرف بـ”ساعة الأرض”، من خلال حثّ كافة طوائف المجتمع وإمارات المناطق ومحافظاتها والمراكز التابعة لها للمشاركة في الحدث البيئي بإطفاء إضاءات الشوارع العامة بما لا يخل بالسلامة العامة.
وأوضح رئيس ساعة الأرض السعودية المهندس عجلان العجلان، أن المملكة تتضامن مع كافة الجهود الرامية لاستدامة وحماية النظام البيئي، وذلك من خلال إطفاء إضاءات بعض الشوارع والأبراج في مختلف أرجاء المناطق والمحافظات، لمدة ساعة واحدة بدأت من الساعة (8:30) مساءً وحتى الساعة (9:30) مساءً.
ودعا “العجلان” جميع أفراد المجتمع للمحافظة على البيئة من جميع ما يؤثر عليها وعلى حياة الإنسان سلباً بالابتعاد عن الممارسات السيئة تجاهها والتي تولد مضاعفات خطيرة مثل التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن رؤية 2030 تتبنى خطة شاملة للحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض، مما يحفز على التفاعل مع أحد أكبر الأحداث البيئية، ومشاركة العالم في ساعة الأرض.
60 دقيقة من أجل الأرض 🌍
حيث شاركت #أمانة_منطقة_الجوف وبلدياتها التابعة بإطفاء الأضواء في #ساعة_الأرض لطاقة مُستدامة لنا وللأجيال القادمة 💡. pic.twitter.com/hIF7QaPNhA
— أمانة منطقة الجوف (@amanataljouf) March 25, 2023
توقفنا ساعة، لنستشعر نعمة الطاقة.#ساعة_الأرض 🌍 pic.twitter.com/WcofGi7giR
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 25, 2023
#فيديو || احتفاءً بكوكبنا الأرض ، ودعوةً لنقائه #أمانة_الشرقية تطفئ أنوار مبناها كمشاركة في #ساعة_الارض .#EarthHour pic.twitter.com/IOoRXDLvuI
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) March 25, 2023
شاركت #أمانة_الطائف بإطفاء الأضواء في منتزه الردف ومواقع مختلفة تفعيلاً لـ #ساعة_الأرض
طاقة مُستدامة لنا وللأجيال القادمة💡
60 دقيقة من أجل الأرض 🌍 pic.twitter.com/WorUtvMtYh
— أمانة الطائف (@tc_gov) March 25, 2023
60 دقيقة من أجل الأرض 🌍
حيث شاركت #أمانة_منطقة_الجوف وبلدياتها التابعة بإطفاء الأضواء في #ساعة_الأرض لطاقة مُستدامة لنا وللأجيال القادمة 💡. pic.twitter.com/hIF7QaPNhA
— أمانة منطقة الجوف (@amanataljouf) March 25, 2023
شاركت #أمانة_جازان في الحدث البيئي العالمي السنوي #ساعة_الأرض بإطفاء الشوارع الرئيسية ومبنى الامانة ومركز الأمير سلطان الحضاري من الساعة 8:30 مساءً إلى 9:30 مساءً وذلك بهدف الحفاظ على الأرض والطبيعة لنحو مستقبل مستدام . pic.twitter.com/VHzgkPG22L
— أمانة منطقة جازان (@jazansa) March 25, 2023
جانب من مشاركة #التأمينات_الاجتماعية في #ساعة_الأرض من أجل مستقبل مستدام لنا وللأجيال القادمة.#GOSI pic.twitter.com/4gliuCzxo9
— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) March 25, 2023
#فيديوا || ساعة في الظلام من أجل النور … 1800 عمود انارة ، وعدد من المباني والشوارع تم اطفائها تفاعلاً مع #ساعة_الارض . #أمانة_المنطقة_الشرقية #EarthHour pic.twitter.com/FXh7d7EGHp
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) March 25, 2023
أطفأناها لساعة .. لتدوم للأبد 🌍
بالتعاون مع @RiyadhFront وشركائها فعّلنا #ساعة_الأرض. pic.twitter.com/3OWSJOuuVD
— المركز الوطني للتنافسية (@KSANCC) March 25, 2023
ساعة لأجل مستقبل أجيالنا، و أكثر استدامة.
شارك في #ساعة_الأرض و قم بإطفاء الأضواء غير الضرورية 💡
⏱️ 8:30 – 9:30 مساءً pic.twitter.com/bYQIAiWiWh
— هيئة تطوير منطقة مكة (@MakkahAuthority) March 25, 2023
من أجل مستقبل أكثر استدامة .. لنسهم معًا في حماية البيئة.#ساعة_الأرض pic.twitter.com/2SgnU6qAal
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) March 25, 2023
شاركنا في #ساعة_الأرض 🌍 وأطفأنا الأنوار، لنستشعر قيمة الطاقة وأهمية المُحافظة عليها واستدامتها . pic.twitter.com/SgXAquuhrG
— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) March 25, 2023