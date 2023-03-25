تتنوع المشروبات والأطعمة التي ترتبط بمناسبات دينية أو اجتماعية في كل بلد، ومن أشهر تلك المناسبات حلول شهر رمضان المبارك، الذي تظهر فيه مأكولات تميزه عن غيره من الشهور.
ومن أشهرِ تلك المشروبات في المدينة المنورة مشروب “سوبيا الخشة”، الذي ارتبطت عائلة الخشة بصناعته، حتى أصبح علامة تجارية مسجلة، بعد 70 سنة من بداية صناعتها.
ويقول معلم سوبيا الخشة العم سعود الخشة لـ”أخبار 24″: إن العائلة ورثت صناعة السوبيا من الأجداد ثم الآباء، وإنهم يعملون في تلك المهنة منذ 70 سنة، مضيفاً أن سوبيا الخشة تطورت من البيع في الأزيار إلى العبوات البلاستيكية.
ونظرا لكثرة محبي السوبيا، أصبح جزء من زيارة المدينة في شهر رمضان أن تتناول سوبيا الخشة التي يُباع الكيس منها بـ6 ريالات والجالون بـ10، وهي مشهورة لدى أهل المدينة لجودتها.
وقال أحد محبي سوبيا الخشة عبدالعزيز الجبيلان من أهل جدة: إن السمعة الطيبة لهذه السوبيا تجعله يأتي لتناولها مرات عدة، وأيده عبدالكريم الحربي مضيفاً أن غرب المملكة كله يعرف سوبيا الخشة، وبين المقيم التونسي محمد أمين أن السوبيا لا بُدّ أن تتواجد على الطاولة يومياً.
وتتكون السوبيا من مواد طبيعية غنية من القرفة وخلطة الهيل والشعير المفيد للكلى، خالية من المواد المسكرة، وهو ما أكده العم سعود، واصفًا إياها بالمشروب الساحر وعشق أهل المدينة.
“#سوبيا الخشة” المشروب الساحر وعشق أهل #المدينة لـ70 سنة https://t.co/8UJhN994fU pic.twitter.com/VjUsj4Xybr
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 25, 2023