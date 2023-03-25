القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح.
وأعرب الملك سلمان عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأمير الكويت ولأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء مماثلة إلى أمير الكويت وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح، معرباً عن أحرّ التعازي وأصدق المواساة سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وفق “أخبار 24”.