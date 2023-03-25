“البيئة” تتيح رخصة تصدير المنتجات المزروعة بمنطقة الدرع العربي

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية تمكن المزارعين من تصدير منتجاتهم المزروعة بمنطقة الدرع العربي، عبر منصة “نما ” في يوم واحد.
وتدعم الخطوة سعي الوزارة لتحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة طريقة الحصول على الإذن بالدخول على المنصة، واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم خدمات التراخيص، والضغط على أيقونة التراخيص الزراعية، واختيار طلب خدمة تصدير الخضار المكشوفة في الدرع العربي، ما عدا البصل والبطاطس.
وأضافت أن الخدمة تنتقل بالمستفيد لبقية المعلومات مثل: الصنف، والكمية، وتاريخ الحصاد والتصدير، وغيرها، بعدها يكون إذن التصدير بين يدي المستفيد خلال يوم عمل واحد. وفق “أخبار 24”.
واشترطت الوزارة سابقاً أن يكون مصدر الخضار من مزارع: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، حيث مصادر المياه المتجددة، والمسجلة بمناطق الدرع العربي، والجمعيات التعاونية الزراعية، والشركات والمؤسسات التي لديها سجل نشاط تصدير المنتجات الزراعية.