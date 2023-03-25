“سلمان للإغاثة” يوزع آلاف السلال الغذائية في 9 دول

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية في عدد من الدول منها غانا، وبنين، ومقدونيا الشمالية، وذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة خلال شهر رمضان المبارك.
ووزع المركز 16 طنًا من السلال الغذائية للأسر الأشد احتياجاً في إقليم أشانتي بجمهورية غانا، استفاد منها 1.7 ألف فرد، و 5 أطنان و400 كيلو غرام من السلال الغذائية في مدينة سكوبيا بجمهورية مقدونيا الشمالية، استفاد منها 120 فرداً.
كما وزع المركز 15 طناً من السلال الغذائية في مدينة تشاشو بمحافظة بورغو التابعة لجمهورية بنين، استفاد منها 1.500 مستفيد، و5 أطنان و490 كيلوغرام من السلال الغذائية بمحافظة دوريس في جمهورية ألبانيا، استفاد منها 300 فرد، و6 أطنان من السلال الغذائية في مدينة دقيا التابعة لإقليم حجر لميس في جمهورية تشاد، استفاد منها 600 فرد.
وقدم 400 سلة غذائية رمضانية في مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها أكثر من 2.5 ألف فرد، و2500 سلة غذائية في محلية زالنجي بولاية وسط دارفور في السودان، استفاد منها 19.4 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجاً، و 500 سلة غذائية في مدينتي إنام مديكل كوليج وشابار في بنجلاديش، استفاد منها 500 أسرة.
وواصل المركز توزيع 43 طنًا و228 كيلوغراماً من السلال الغذائية استفاد منها 400 أسرة من متضرري الزلزال في مدينتي إدلب وحارم التابعة لريف محافظة إدلب في شمال سوريا.
ودشن المركز أمس (الجمعة)، مشروع سلة إطعام في جمهورية السنغال وذلك بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة داكار، وذلك لتوزيع 2.2 ألف سلة غذائية تزن الواحدة منها 70 كيلوغراماً تشمل المواد الغذائية الأساسية كالأرز والزيت والسكر، يستفيد منها أكثر من 20 ألف فرد في 4 مناطق تابعة للعاصمة داكار.
ويأتي ذلك ضِمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.
وفق “أخبار 24”.