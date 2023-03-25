شهدت “جبال بجده” غرب المملكة بمنطقة تبوك، تساقط كثيف للبرد حوُّلها إلى لوحة بيضاء بديعة تخطف الألباب.
وأظهرت لقطات فيديو لـ”أخبار 24″ اكتساء جبال هجرة بجدة أحد أجمل المواقع البرية في المملكة باللون الأبيض عقب تساقُط البرد، مما دفع الأهالي إلى الخروج بسياراتهم للاستمتاع بالأجواء.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد وجريان للسيول تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض، وغيرها.
“#جبال_بجده” غرب #تبوك تكتسي باللون الأبيض بعد تساقُط البرد
تصوير: عبدالله الريحhttps://t.co/LdFB5oqI7E pic.twitter.com/Z1pIwf9MDU
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 25, 2023