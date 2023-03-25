أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن جاهزية المرحلة الثانية للدائري الثالث، وذلك بامتدادٍ يصل إلى 22 كم، والمرتبط مع طريق المدينة المنورة.
وتضمنت المرحلة، 4 جسور، إضافةً لوجود طريق خدمة من جانبي الطريق؛ إذْ سيخفف من الازدحام المروري في العاصمة المقدسة.
وأوضح الرئيس التنفيذي “للهيئة الملكية لمكة” المهندس صالح الرشيد، أن الهيئة أطلقت طريق الدائري الأول، والذي يخدم المناطق المجاورة للمسجد الحرام، ويرتبط بالمسارات الحيوية مثل: جبل عمر، ووجهة مسار، وقريباً مشروع وقف الملك عبدالعزيز، إضافةً إلى الدائري الثاني الذي يسهم في رفع مستوى خدمة كافة الطرق.
كما أعلنت الهيئة عن ارتفاع استخدام حافلات مكة بشكل ملحوظ، وذلك بما يفوق 320 ألف مستخدم ومستخدمة يومياً للحافلات، والتي تقدم خدماتها في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة.
وفق “أخبار 24”.