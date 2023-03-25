تكلف 23 مليون ريال.. “تعليم الرياض” تستغني عن 87 مبنى مستأجرًا

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم (السبت)، عن استغنائها عن 71 مبنىً مستأجراً لمدارس البنين والبنات، و16 مبنى إدارياً للإدارة المركزية.
وأوضحت أن القيمة الإيجارية وتكلفة التشغيل والصيانة لهذه المباني تجاوزت 23 مليون ريال، مشيرةً إلى أن عدد المباني الإدارية المركزية تقلص إلى 3 مبان إدارية شاملة الحرم الرئيسي للإدارة.
ويأتي ذلك في إطار دعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بالمشاريع المدرسية الجديدة، وتحقيق توجّهات الوزارة بالاستثمار الأمثل للمباني الإدارية والتعليمية القائمة، والتي وصلت فيها نسبة المباني المدرسية الحكومية لـ95%، وتقليص المباني المستأجرة لـ 5%. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن إدارة التعليم بالعاصمة أتمت خطة إعادة التوزيع الجغرافي لمكاتبها من 29 مكتباً ووحدة إشرافية إلى 15 مكتباً تعليماً، كما عملت على إعادة تدوير المشرفين، وتمكين 57 من الكفاءات الإشرافية على مستوى الإدارة المركزية للعمل بمكاتب التعليم للقرب من الميدان التعليمي.