نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > ماجد الشمراني حكمًا لمواجهة الشباب والهلال في دوري روشن
25/03/2023   11:28 م

ماجد الشمراني حكمًا لمواجهة الشباب والهلال في دوري روشن

+ = -
573

كشفت مصادر عن تكليف ماجد الشمراني الحكم الدولي لقيادة مباراة الشباب والهلال ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

وقالت المصادر حسب صحيفة “الرياضية”: إنه سيتم تكليف ماجد الشمراني الحكم الدولي لقيادة مباراة الشباب والهلال في دوري روشن.

وسيخوض الهلال حامل اللقب 6 مباريات في دوري روشن خلال شهر رمضان حيث يستهل مبارياته بمواجهة الخليج يوم 10 رمضان في مباراة مؤجلة من الجولة 16.

وسيخرج الهلال إلى المجمعة لمواجهة الفيحاء يوم 13 رمضان في مباراة مؤجلة من الجولة 17، قبل أن يواجه مضيفه الشباب في ديربي الرياض يوم 16 رمضان لحساب الجولة 22.

ويستضيف الهلال ضيفه الطائي يوم 19 رمضان لحساب الجولة 23، قبل أن يخرج للباطن يوم 23 رمضان لحساب الجولة 24، ليختتم مبارياته الدورية في رمضان بمواجهة النصر في الديربي المنتظر يوم 27 رمضان في مباراة مقدمة من الجولة 25.

ماجد الشمراني حكمًا لمواجهة الشباب والهلال في دوري روشن

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885255828.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.