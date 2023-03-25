ماجد الشمراني حكمًا لمواجهة الشباب والهلال في دوري روشن

كشفت مصادر عن تكليف ماجد الشمراني الحكم الدولي لقيادة مباراة الشباب والهلال ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي.
وقالت المصادر حسب صحيفة “الرياضية”: إنه سيتم تكليف ماجد الشمراني الحكم الدولي لقيادة مباراة الشباب والهلال في دوري روشن.
وسيخوض الهلال حامل اللقب 6 مباريات في دوري روشن خلال شهر رمضان حيث يستهل مبارياته بمواجهة الخليج يوم 10 رمضان في مباراة مؤجلة من الجولة 16.
وسيخرج الهلال إلى المجمعة لمواجهة الفيحاء يوم 13 رمضان في مباراة مؤجلة من الجولة 17، قبل أن يواجه مضيفه الشباب في ديربي الرياض يوم 16 رمضان لحساب الجولة 22.
ويستضيف الهلال ضيفه الطائي يوم 19 رمضان لحساب الجولة 23، قبل أن يخرج للباطن يوم 23 رمضان لحساب الجولة 24، ليختتم مبارياته الدورية في رمضان بمواجهة النصر في الديربي المنتظر يوم 27 رمضان في مباراة مقدمة من الجولة 25.