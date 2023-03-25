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جديد المحليات > تعليق الدراسة الحضورية في بعض مناطق المملكة غداً الأحد
25/03/2023   11:29 م

تعليق الدراسة الحضورية في بعض مناطق المملكة غداً الأحد

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أعلنت الإدارات التعليمية في عدد من المناطق اليوم السبت عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأحد، وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي، وذلك بسبب حالة الطقس.

وأعلنت إدارة تعليم الليث بمنطقة مكة المكرمة أن الدِّراسة ليوم غدٍ الأحد ستكون عن بُعد عبر “مدرستي” لكافة الطُّلَّاب والطَّالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس في جميع مدارس محافظتي الليث وأضم، والقنفذة، والطائف.

كما أعلنت إدارة تعليم المخواة بمنطقة الباحة وإدارة تعليم ظهران الجنوب والنماص ورجال ألمع وسراة عبيدة بمنطقة عسير، وصبيا بمنطقة نجران، وأيضاً منطقة حائل، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأحد، وتحويلها عبر منصة مدرستي. وفق “أخبار 24”.

وبالمثل أعلنت إدارة تعليم جدة تحويل الدراسة غداً الأحد عن بُعد عبر منصة مدرستي بمدارس محافظة خليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم بخليص.

تعليق الدراسة الحضورية في بعض مناطق المملكة غداً الأحد

جديد المحليات
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