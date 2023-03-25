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رياضة > أول تعليق من مورديتش عن مفاوضات أحد الأندية السعودية
25/03/2023   11:29 م

أول تعليق من مورديتش عن مفاوضات أحد الأندية السعودية

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علق نجم ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مورديتش على إمكانية الانتقال إلى أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مودريتش في تصريحات إعلامية: “أعلم أن الصحافة يجب أن تكتب الأخبار، ولكن أنا دائماً أقول وأكرر أريد البقاء في مدريد، وأتمنى أن أنهي مسيرتي في مدريد، ولكن سنرى”.

كانت تقارير صحفية كشفت عن اجتماع مرتقب بين إدارة نادي النصر ونجم ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش.

وستجتمع إدارة النصر مع مودريتش وفقًا لـ”كالتشيو ميركاتو” يوم 31 مارس الجاري في العاصمة الرياض.

وأوضحت التقارير أن إدارة النصر ستتناقش مع لاعب الوسط الكرواتي في تفاصيل العرض المقدم لضمه بداية من الموسم المقبل. وفق “أخبار 24”.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال بشكل مجاني لأي فريق بداية من الموسم المقبل.

أول تعليق من مورديتش عن مفاوضات أحد الأندية السعودية

رياضة
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