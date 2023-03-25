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جديد المحليات > “التعليم” تنشر جداول حصص الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثالث
25/03/2023   11:30 م

“التعليم” تنشر جداول حصص الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثالث

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نشرت وزارة التعليم، اليوم السبت، جداول حصص جميع المراحل الدراسية للأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثالث، عبر قنوات عين ومنصة “مدرستي”.

وتنطلق الحصص اليومية لجميع المواد الدراسية في تمام الساعة 10 صباحاً، ثم يُعاد عرضها على مدار اليوم عبر منصة “مدرستي”، أو قنوات “عين” التعليمية.

ويمكن متابعة الجدول اليومي الخاص بالحصص، من خلال رابط قناة “عين” على موقع “يوتيوب.

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تنشر جداول حصص الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثالث

جديد المحليات
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