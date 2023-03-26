نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الزكاة” توضح المجموعات المستهدفة بـ “الربط والتكامل” وآلية تطبيقها على المنشآت
26/03/2023   7:17 ص

“الزكاة” توضح المجموعات المستهدفة بـ “الربط والتكامل” وآلية تطبيقها على المنشآت

+ = -
534

استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الإجراءات الخاصة بتطبيق الفوترة الإلكترونية في مرحلة “الربط والتكامل”، مبيّنةً المجموعات المستهدفة بالتطبيق وآلية إلزامه على المنشآت.

وأوضحت الهيئة أن المجموعات المستهدفة لتطبيق المرحلة؛ تشمل: المجموعة الأولى وجرى تطبيقها بتاريخ 1 يناير الماضي بمعيار اختيار ألا تقل الإيرادات عن 3 مليارات ريال، والمجموعة الثانية ويجري تطبيقها بتاريخ 1 يوليو المقبل بمعيار اختيار ألا تقل الإيرادات عن 500 مليون ريال، والمجموعة الثالثة ويجري تطبيقها بتاريخ 1 أكتوبر 2023 بمعيار اختيار ألا تقل الإيرادات عن 250 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أنه إذا لم تكن المنشأة ضِمن المجموعات السابقة ولم يتم إبلاغ صاحبها بشكل مباشر من قِبل الهيئة؛ فهو غير مُلزم بتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” في التواريخ المحددة، حيث سيتم إبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بـ 6 أشهر على الأقل.

المجموعات المستهدفة بـ "الربط والتكامل"

“الزكاة” توضح المجموعات المستهدفة بـ “الربط والتكامل” وآلية تطبيقها على المنشآت

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885255866.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.