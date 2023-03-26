طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة بغبار وأتربة بمعظم المناطق وضباب بالجوف وتبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.
وأضاف أن السماء تكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (30 درجة بمكة المكرمة، و28 درجة بالمدينة المنورة، و29 درجة بالرياض وجدة، و25 درجة بالدمام، و21 درجة في أبها).