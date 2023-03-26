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جديد المحليات > “المرور” يوضح طرق الوصول للمسجد الحرام خلال رمضان
26/03/2023   7:18 ص

“المرور” يوضح طرق الوصول للمسجد الحرام خلال رمضان

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، كيفية الوصول للمسجد الحرام أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وبيّنت الإدارة أن خيارات الوصول للحرم المكي خلال رمضان تتضمن المواقف الخارجية للعاصمة المقدسة من خلال نقل ركاب السيارات المتوقفة فيها إلى المحطات الداخلية، ثم يستمرون بالسير وصولاً للحرم، وكذلك موقف جدة السريع انطلاقاً من موقف الشميسي وصولاً إلى محطة طريق الأمير متعب.

ولفتت إلى أن الخيارات تشمل موقف الشرائع، انطلاقاً من موقف طريق الشرائع وصولاً إلى محطة باب علي، بالإضافة إلى موقف النوارية انطلاقاً من موقف طريق المدينة المنورة وصولاً إلى محطة جرول، وموقف الليث وصولاً إلى محطة طريق الأمير متعب ثم إلى محطة أجياد المصافي، إلى جانب موقف الهدا انطلاقاً من موقف طريق الطائف وصولاً إلى محطة جبل الكعبة الشرقية.

الوصول للحرم

الوصول للحرم

الوصول للحرم

وفق “أخبار 24”.

“المرور” يوضح طرق الوصول للمسجد الحرام خلال رمضان

جديد المحليات
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