“المرور” لقائدي المركبات: احذرُوا من انزلاق المركبة خلال الأمطار

حذرت الإدارة العامة للمرور، من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار، لأن الإطار عندما يتحرك يقلّ تماسُكه وثباته مع زيادة السرعة.
وأوضحت الإدارة، أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسُك وثبات الإطارات حيث يكون ذلك بشكل أكبر خلال السرعة المنخفضة، كما يقلّ تدريجياً مع كل زيادة لسرعة المركبة.
كما نصحت خلال هطول الأمطار، بترك مسافة آمنة بين المركبة وبين المركبات الأخرى، واستخدام إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية، والتمهل وتخفيف السرعة، وتجنب برك وتجمعات المياه. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهاً متقدماً حذر فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق حتى اليوم (الأحد).