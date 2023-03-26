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جديد المحليات > “زين السعودية” توصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% للمساهمين عن 2022
26/03/2023   3:25 م

“زين السعودية” توصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% للمساهمين عن 2022

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أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية”، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022.

وأوضحت الشركة أن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين سيكون بنسبة 5% من رأس المال أي ما يعادل 0.5 ريال للسهم، لافتة إلى أن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ نحو 449.4 مليون ريال سعودي.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم إعلانها لاحقا.  وفق “أخبار 24”.

“زين السعودية” توصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% للمساهمين عن 2022

جديد المحليات
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