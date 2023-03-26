أودع صندوق التنمية العقارية اليوم (الأحد) أكثر من 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر مارس 2023.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي جرى تخصيصه دعماً لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مارس 2023، تجاوز 46.2 مليار ريال.
وأوضح بن ماضي أن الصندوق أطلق المرحلة الثانية من حوكمة المنتجات التمويلية، ووفّر خدمة إلكترونية تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي تحديث مراحل بناء منازلهم.
وفق “أخبار 24”.