الرياض تستضيف القمة العربية الـ32 في مايو المقبل

قال الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة السفير حسام زكي، إنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية في 19 مايو المقبل.
وأوضح الأمين العام المساعد، أن استضافة الرياض للقمة المقبلة جاء عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة؛ وترحيب الأخيرة بعقد القمة في التاريخ المشار إليه.
وأضاف أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها على مدار 5 أيام.
تجدر الإشارة إلى أن العام الحالي 2023 من المنتظر أن يشهد انعقاد قمة عربية تنموية في موريتانيا، والقمة العربية الإفريقية في المملكة. وفق “أخبار 24”.