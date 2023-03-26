“أرامكو هواجين” تبدأ أعمال البناء في مصفاة ومجمع بتروكيميائيات بالصين

تعتزم شركة أرامكو السعودية وشركاؤها، مجموعة “نورينكو” ومجموعة “بانجين” الصناعية، بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين.
وشركة أرامكو هواجين للبتروكيميائيات، هي مشروع مشترك بين أرامكو (30%) ومجموعة “نورينكو” (51%) ومجموعة “بانجين” الصناعية (19%).
وتعمل الشركة على تطوير مشروع مجمع “جرينفيلد”، الذي سيشمل مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يومياً، ومعملاً للبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.65 مليون طن متري من الإيثيلين و2 مليون طن متري من البارازايلين.
وأبانت الشركة أنه من المقرر أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثاني من العام الحالي 2023، ويُتوقع أن يتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2026، وستورّد أرامكو ما يصل إلى 210 آلاف برميل يومياً من لقيم النفط الخام إلى المجمع الذي سيتم بناؤه في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية.
وقال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو، محمد القحطاني إن هذا المشروع سيدعم الطلب الصيني المتزايد على الوقود والمنتجات الكيميائية، وأنه يمثل علامة فارقة في استراتيجية الشركة للتوسع المستمر في الصين والمنطقة بشكل عام والتي تُعد محركاً مهماً للطلب العالمي على البتروكيميائيات.
من جهته، أوضح نائب المدير العام لمجموعة “نورينكو”، زو وينشاو، أن هذه المصفاة الضخمة والمجمع البتروكيميائي تمثّل مشروعاً رئيساً لمجموعة نورينكو لتُسهم من خلاله في تنفيذ وتحقيق التنمية المشتركة عبر مبادرة (الحزام والطريق) المتميّزة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المشروع يعزز إعادة الهيكلة الصناعية وقطاع النفط والبتروكيميائيات ليصبح أقوى وأفضل وأكبر، كما أنه سيؤدي دوراً مهماً في تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والمملكة، وتحقيق التنمية والازدهار لكليهما”.
بدوره، أبان رئيس مجلس إدارة ومجموعة “بانجين”، جيا فاي، أن لهذا المشروع أهمية كبيرة للمجموعة من أجل تشجيع زيادة المواد الكيميائية والمنتجات المتخصصة، وتعزيز التكامل بين صناعة التكرير والكيميائيات. وهو مشروع له رمزيته، حيث يسعى إلى تسريع عملية تطوير قاعدة وطنية مهمة لصناعة البتروكيميائيات والكيميائيات الدقيقة.