7 ملايين لتر يوميّاً من الحليب تغذي أسواق المملكة.. والاستهلاك يزداد في رمضان

كشف آخر إحصائيات اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان في اتحاد الغرف السعودية، زيادة حجم الاستهلاك خلال شهر رمضان بنسبة 15%، حيث بلغ إنتاج الحليب في المملكة أكثر من 7 ملايين لتر يومياً.
وأوضحت أن هذه الكمية من الألبان تتم من خلالها تعبئة أكثر من 18 مليون عبوة يومياً، وأكثر من 10 آلاف شاحنة تنقل وتوزع المنتجات بشكل يومي.
وبلغ عدد متاجر بيع التجزئة المستقبلة للمنتجات بشكل يومي 38 ألف متجر، فيما بلغ عدد السعوديين العاملين أكثر من 10.5 ألف عامل في شركات الألبان الطازجة، وأكثر من 7 مليارات ريال مساهمة في المحتوى المحلي.
وتعمل شركات الألبان في المملكة على نموذج السلسلة الإنتاجية المتكاملة، بدءاً من المادة الخام وحتى المنتج النهائي، وهو نموذج لا يطبق إلا في عدد محدود جداً من دول العالم.
وتشمل عمليات هذه الشركات جلب أفضل سلالات الأبقار المنتجة للحليب؛ مما يضمن الإنتاجية العالية والجودة المتكاملة، وتأمين استيراد أفضل وأجود أنواع الأعلاف الخضراء والحبوب من عدة مصادر دولية موثوقة.
وفق “أخبار 24”.