وجه وزراء خارجية دول مجلس التعاون رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنثوني بلينكن، أدانوا فيها تصريحات وزير المالية “الإسرائيلي” بيزالل سموتريتش التي هدد فيها بإزالة بلدة حوارة من الوجود وأنكر خلالها حقيقة وجود الشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي إن الرسالة تأتي تجسيداً لموقف قادة دول المجلس بشأن قضية فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى، مشدداً على ما ورد في البيان الختامي للمجلس في مارس بشأن سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م.
وتضمنت الرسالة دعوة الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وحث الإدارة الأمريكية أيضاً على القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع. وفق “أخبار 24”.
وشدد البديوي على إدانة مجلس التعاون للتصريحات المتصاعدة والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ارتكبت مؤخراً في مدينة ومخيم جنين، وفي بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، وانتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك، واستهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية، والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية.