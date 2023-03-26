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جديد المحليات > “الحياة الفطرية” تعلن إتاحة محمية الوعول أمام الزوار والمتنزهين
26/03/2023   6:43 م

“الحياة الفطرية” تعلن إتاحة محمية الوعول أمام الزوار والمتنزهين

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إتاحة محمية الوعول أمام الزوار والمهتمين بالقيام بنزهة حقيقية في رحاب الطبيعة.

وقال المركز إنه يمكن للراغبين في قضاء أوقات ممتعة بمحمية الوعول؛ التسجيل من خلال منصة “فطري” لإصدار “ترخيص زيارة”.

وشدد المركز على ضرورة الالتزام بالسلوك الإيجابي للتنزه في البرية، وذلك من خلال التخطيط المسبق والاستعداد للرحلة، والسفر والتخييم على المسطحات الصُّلبة، والتخلص السليم من النفايات، و”ترك ما تجده كما وجدته”، والالتزام بالإجراءات اللازمة عند إشعال النار، واحترام الحياة الفطرية، واحترام مشاعر سكان المجتمع المحلي والسكان الآخرين.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

وفق “أخبار 24”.

“الحياة الفطرية” تعلن إتاحة محمية الوعول أمام الزوار والمتنزهين

جديد المحليات
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