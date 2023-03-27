لقاء سعودي – إيراني قبل “نهاية رمضان”.. و”الاتفاق الثلاثي” على الطاولة

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الإثنين)، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
واتفق وزير الخارجية خلال الاتصال مع نظيره الإيراني على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الجاري، كما ناقشا عدداً من الموضوعات المشتركة، في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه، في جمهورية الصين الشعبية.
وكان وزير الخارجية قد أجرى اتصالاً قبل أيام بوزير الخارجية الإيراني، اتفقا فيه على عقد لقاء ثنائي بينهما لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.
وكان الاتفاق بين المملكة وإيران والصين، على عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، في غضون شهرين، جاء بعد محادثات استمرت 4 أيام في بكين بين كبار مسؤولي الأمن من البلدين، على رأسهم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني مساعد العيبان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.وفق “أخبار 24”.
وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات سابقة، أن المملكة تتطلع إلى أن يعزز الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، من أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، ويدعم مسيرة العمل الإسلامي المشترك.