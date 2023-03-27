سؤالٌ مطروح.. وعلى رغم الإجابات المتكررة، إلا أنه لا يزال متواجداً في قواميس الجميع ويشغل أذهان شريحة لا يُستهان بها من المجتمع.. ماذا عن الرياضة؛ ومتى وقتها المناسب؛ قبل الإفطار، أم بعده.؟ وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الجميع بلا مبالغة، يمارس عادته الرياضية كيفما يشاء، دون النظر، لا للسؤال، ولا للإجابة؛ وذلك يحكمه حزمة أمور، أبرزها الحالة الصحية للفرد، وما يعانيه من أمراض.
ومن هذا المنطلق، لرويدا إدريس وهي أخصائية تغذية رأي خاص، نابع من دراسات، تؤكد أن الأمر مختلف جدًا لمرضى السكر والضغط وغيرها من الأمراض الأخرى، فالأمر مختلف، إذا كانت الرياضة قبل أو بعد الفطور، من باب أن لكل وقت هدفًا معينًا.
وترى إدريس أن الرياضة قبل الفطور بساعة أو ساعة ونصف، مفيدة للغاية، لأنه تساعد على حرق الدهون، أما في وقت بعد الفطور بساعة أو اثنتين، فيكون هدف التمرين هو التخلص من النشويات أو الدهون التي تم تناوُلها، أثناء وجبة الفطور.
وتعتبر أخصائية التغذية، أن الرياضة قبل الفطور أمرٌ صحي أكثر، لأنه يساعد على التخلص على الدهون الصعبة، مع ضرورة مراعاة حالة وصحة الشخص في البداية، ويُنصح بأن يكون التمرين قبل ساعة واحدة من موعد الإفطار؛ لتعويض الماء المفقود في عملية التعرّق بسرعة، وفي الوقت نفسه تكون وجبة الإفطار هي وجبة “ما بعد التمرين”، التي يحتاجها الجسم؛ للحفاظ على الكتلة العضلية.
أما – والحديث لا يزال لرويدا إدريس – إذا كان الشخص معتاداً على التمارين القوية وحمل الأوزان، فهنا يحتاج الجسم للتأقلم بعد فترة طويلة من الصيام؛ لذلك يُنصح بداية بالتخفيف من شدّة النشاط الرياضي، بصرف النظر عن الاعتياد عليه في وقت سابق لشهر رمضان؛ على أن يتم رفع مستوى التمارين شيئاً فشيئاً أو يوماً بعد يوم.وفق “أخبار 24”.
وفي السياق ذاته، يتصور عبدالعزيز دلحي – وهو مدرب رياضي – أن أفضل وقت للرياضة، هو الوقت الذي يكون مناسباً للشخص، على رغم أن البعض يعتقد أن خسارة الوزن تأتي من ممارسة الرياضة قبل الإفطار، لكن من المهم فهم أن الشيء هو نفسه بعد الإفطار وقبله، وأن ما يمكن له أن يحدد خسارة الوزن، هو النشاط، وكمية الغذاء، مع الأفضلية لمن يرغب بممارسة تمارين الحديد، أن تتم بعد الإفطار، لمنع تعرض الجسم للجفاف.
#الرياضة.. “أسلوبُ حياة” أم أسئلة لا “تُسمن ولا تُغني من جوع”
تصوير : أثير وليد – نشمي القحطانيhttps://t.co/IjumJVWb3B pic.twitter.com/GlZGFyb3FD
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 26, 2023