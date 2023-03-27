طقس اليوم.. أمطار رعدية على 6 مناطق وانخفاض لدرجات الحرارة بمعظم البلاد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران، وعلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.
وأضاف أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (30 درجة بمكة المكرمة، و28 درجة بالمدينة المنورة، و29 درجة بالرياض وجدة، و27 درجة بالدمام، و21 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.