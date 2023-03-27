مؤسس “هاوس أوف بورصة”: الشركات الخليجية أصبحت عابرة للقارات وذات آفاق عالمية

أكد مؤسس شركة “HOUSE OF BÖRSE” البريطانية الدكتور محمد الفاضل القحطاني، أن استحواذ شركة “نور كابيتال” الإماراتية بنسبة 100% على أسهم شركة “هاوس أوف بورصة” البريطانية يُعَدّ أكبر صفقة استحواذ في عام 2023 على مستوى سوق الوساطة المالية لشركة إماراتية على شركة بريطانية.
وأضاف القحطاني أن هذه الصفقة تمثل لحظة فارقة كون الشركات الأوروبية والأمريكية كانت في السابق تغزو شركات الشرق الأوسط، ولكن اليوم العكس تماماً يحدث بعد أن أصبحت الشركات الخليجية عابرة للقارات وذات آفاق وطموحات عالمية.
ولفت إلى أن شركته تفتخر بكونها أول من أطلق تداول الأسهم الأمريكية مباشرة مع بورصتَيْ نيويورك وناسداك على منصة MetaTrader 5 المتطورة التي تدعم التداول الآلي واستخدام الذكاء الاصطناعي؛ وذلك بجانب المنتجات المالية الأخرى مثل العملات المشفرة والسلع والمعادن والطاقة بحساب واحد، كما قامت الشركة بتطوير التكنولوجيا المتطورة التي تعتمد عليها داخلياً.
ونوه بأن نور كابيتال تعد خياراً مثالياً لتعزيز نشاط خدمات ومنتجات التداول لدى “هاوس أوف بورصة”، خاصة بالنظر إلى حضورها الإقليمي الواسع وخبراتها المتنوعة، كما أن هذا الاستحواذ يعني استمرار البناء بشكل كبير ويساعد على ابتكار المنتجات المتطورة التي يقدرها عملاؤنا بدرجة عالية.
يشار إلى أن شركة HOUSE OF BÖRSE تأسست على يد رائد الأعمال والمستثمر محمد الفاضل، حيث تعمل الشركة تحت ترخيص هيئة السلوكيات المالية FCA التابعة للبنك المركزي البريطاني ويقع مقرها الرئيسي في لندن.
وحققت الشركة خلال فترة قصيرة، قفزة نوعية من حيث النموّ والتوسع وإطلاق منتجات ابتكارية مالية، بعدما وصل نموّ إيراداتها عام 2022 إلى 71%.
وكانت شركة “نور كابيتال” المجموعة الاستثمارية الرائدة في تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، والتي تأسست عام 2005 والمرخصة والخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في التاسع من مارس الجاري عن اكتمال عملية استحواذها على 100% من أسهم شركة “هاوس أوف بورصة” البريطانية.
وجاءت الخطوة من جانب نور كابيتال في إطار سعيها لتوسع حضورها في أوروبا والمملكة المتحدة؛ إذ ستمنحها عملية الاستحواذ الفرصة لتوسيع أعمالها لتشمل المملكة المتحدة إلى جانب هيبة امتلاك علامة تجارية مرخصة من هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) مرتبطة باسمها.وفق “أخبار 24”.
وتخدم شركة “نور كابيتال” من مقرها في الإمارات عملاءها من الشركات والمؤسسات فضلاً عن الشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتختص في مجالات إدارة الأصول المصرفية والاستثمارية، وخدمات أسواق رأس المال، وأعمال الوساطة المالية والتمويل الائتماني، وتدير حالياً عدداً كبيراً من الأصول من خلال مجموعة صناديق وأدوات استثمارية .