شهدت أسواق الماشية إقبالا ضعيفا من المواطنين اليوم بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الأغنام مقارنة بمثل هذا الوقت من العام الماضي.
وأكد عدد من المشترين لـ “أخبار 24 ” أن الأسعار الحالية قبل شهر رمضان المبارك تماثل الأسعار في عيد الأضحى المبارك، بينما أرجع عدد من مربي الماشية ارتفاع الأسعار نتيجة قلة الماشية المحلية والارتفاع الهائل في الأعلاف .
وأوضح رئيس رابطة مربي المواشي سعود الهفتاء، أن ارتفاع أسعار الماشية يتواكب مع موجة الغلاء العالمية ، وأضاف أن أسعار الماشية ارتفعت مثلها مثل أسعار العديد من السلع لكن الإعلام لا يركز إلا على أسعار الماشية فقط ، وأشار إلى أنه ليس من العدل أن نطالب بخفض أسعار الماشية بينما أسعار الأعلاف مرتفعة ، وحول أبرز الحلول التي يراها لخفض أسعار الماشية أوضح بأنه من الضروري خفض أسعار الأعلاف ودعم مربي الماشية بدعم شهري مناسب .
بينما يقول عايض الشهراني مربي مواشي بأن أسعار الخروف النعيمي تبدأ من 1300 ريال وحتى 1900 ريال بينما الحري من 1100 إلى 2500 ريال ، وأرجع ارتفاع الأسعار إلى قلة الأغنام المحلية والارتفاع الكبير في أسعار الشعير ، حيث ارتفع الشعير من 41 ريالاً إلى 81 ريالاً .وفق “أخبار 24”.
وأشار المواطن محمد القحطاني ” إلى أن هناك ارتفاعا غير مبرر على الإطلاق في أسعار الماشية مع دخول شهر رمضان المبارك ، حيث إن هذه الأسعار تقترب من أسعار الأضحية في عيد الأضحى وليس شهر رمضان .
وأضاف المواطن علي الشهراني أن الأسعار مرتفعة للغاية وهذا هو السبب في ضعف الإقبال على الشراء ولا يجب أن نوجه اللوم إلى الملاك ، حيث إن أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل كبير .
وأوضح عبد الله العتيبي مربي مواشي أن قلة الأغنام المحلية تسببت في قلة المعروض وبالتالي ارتفعت الأسعار بالإضافة إلى سيطرة الأجانب على عملية البيع ، وأشار إلى أن سعر النعيمي يبدأ من 1900 ريال والأقل منه 1200 ريال .
#النعيمي 1900 و “الحري” 2500.. إقبال ضعيف على أسواق #الماشية
تصوير: مشعل القحطانيhttps://t.co/qHUQ0WNHkK pic.twitter.com/NIczb5bxvW
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 26, 2023