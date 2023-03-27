“الزكاة” تدعو المكلفين لاستغلال مبادرة الإعفاء من العقوبات المالية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية، للمسارعة إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي أعلنت الهيئة عن تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي مدة المبادرة في 31 مايو المقبل.
وأوضحت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، بشرط أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.وفق “أخبار 24”.
وتشمل المبادرة إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى إعفائهم من غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة، فيما لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي سُددت قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.