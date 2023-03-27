في 3 قارات.. “سلمان للإغاثة” يقدم مساعدات لعشرات الآلاف من الأشخاص

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية في عددٍ من الدول؛ منها بنجلاديش وسوريا وغانا والسودان وألبانيا.
كما قام المركز بتوزيع 6 أطنان من السلال الغذائية في محافظة إلباسان بجمهورية ألبانيا استفاد منها 600 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية ألبانيا للعام 2023م.
فيما جرى توزيع 650 سلة غذائية في محلية العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان في السودان، استفاد منها 4566 فرداً بواقع 500 أسرة؛ وذلك في إطار العمل على تحقيق الأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.
ووزع المركز 600 سلة غذائية في مدن كونابرا وجتراباري ودكا بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 600 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام، كما وزع 378 سلة غذائية على الأسر الأشد احتياجاً في إقليمي برونغ أهافو وأشانتي بجمهورية غانا، استفاد منها 2.2 ألف فرد، و6 أطنان من السلال الغذائية في محافظة إلباسان بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 600 فرد.
وواصل المركز توزيع 8 أطنان من السلال الغذائية في مدينة بريليب بجمهورية مقدونيا الشمالية، استفاد منها 650 فرداً، وجرى توزيع 790 سلة في منطقة بويجة بمحلية جبل أولياء التابعة لولاية الخرطوم، استفاد منها أكثر من 3 آلاف فرد، و650 سلة غذائية في محلية العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان في السودان، استفاد منها أكثر من 4 آلاف فرد بواقع 500 أسرة، و1.260 حقيبة إيوائية في منطقتي كشمور وعمركوت بإقليم السند في باكستان، استفاد منها 8.8 ألف فرد.
كما واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بالحديدة، وجرى ضخّ أكثر من 381 ألف لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وضخّ 395 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 25 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 63 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، استفاد من تلك الخدمات نحو 10 آلاف فرد.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال حملة ضمن برنامج السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة أديس أبابا عاصمة جمهورية إثيوبيا، بالكشف على 5.5 ألف حالة، وتوزيع 1.2 ألف نظارة طبية، وإجراء 426 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح.
واختتم المركز مشروع توزيع الحقيبة المدرسية للطلبة السوريين في الأردن للعام الجاري حيث قام بتزويد أكثر من 29 ألف طالب وطالبة بالمستلزمات الدراسية الأساسية من مختلف الفئات العمرية من الصفوف الابتدائية وحتى المرحلة المتوسطة.
وقدمت العيادات الطبية التابعة للمركز في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 820 مستفيدًا، وراجع عيادةَ مكافحة الأمراض الوبائية 88 مريضًا، وعيادة الطوارئ 57 فردًا، وعيادة الباطنية 243 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 22 حالةً، كما تم صرف الأدوية لـ 410 أشخاص، وفي قسم الخدمات التمريضية 105 مرضى.
ويأتي ذلك ضِمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
وفق “أخبار 24”.