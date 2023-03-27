رئيس “أرامكو”: منشأة “بقيق” تعرضت للهجوم بـ 25 صاروخاً و “درون” في 2019

قال رئيس شركة “أرامكو” وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين الناصر: إن معامل الشركة في بقيق وخريص تعرضت لهجوم بـ 25 صاروخًا و “درون” في سبتمبر 2019، إلا أنها تمكنت من معالجة الأضرار الناتجة عن الهجوم خلال 3 أسابيع فقط.
وروى الناصر، خلال برنامج “حكاية وعد” في قناة mbc، تفاصيل استقباله لخبر الهجوم على منشآت أرامكو في بقيق والخريص، حيث قال إنه استقبل مكالمة هاتفية في تمام الساعة 3:45 صباحًا، أُخبر خلالها بتعرض بعض المعامل التابعة لـ “أرامكو” لهجوم لم يتم تحديد وسيلة تنفيذه.
وأضاف أنه سارع بالذهاب إلى مركز التحكم الرئيسي في الظهران، وكان سؤاله الأول فور وصوله، عما إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية، مؤكدًا أن الشركة بمقدورها تغيير أي أجزاء تضررت جراء الهجوم، ولكن من الصعب تعويض الكفاءات البشرية الوطنية العاملة هناك.
ولفت إلى أنه كان يتوقع استغراق جهود إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الهجوم 6 أسابيع، إلا أنه فوجئ من الكوادر الفنية بأن 3 أسابيع ستكون كافية لاستعادة الوتيرة الطبيعية في المواقع المتضررة جراء الهجوم.
وذكر أنه فوجئ بأكثر من 13 حريقًا كبيرًا في المواقع المستهدفة، إلا أن رجال الإطفاء والصيانة وغيرهم، تمكنوا من السيطرة على الحرائق خلال 7 ساعات، مشيرًا إلى الأدوار البطولية التي قام بها العديد من العناصر للسيطرة على الحرائق المشتعلة أثناء الهجوم.
ومن جانبه، وصف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان شعوره خلال يوم الهجوم، حيث أكد أنه لا يستطيع نسيان ذلك اليوم، والذي وصفه بـ “اليوم الأسود”، حيث شعر بانكسار غير مسبوق عندما زار بقيق بعد هذا الهجوم، والذي أثّر على نصف الطاقة الإنتاجية في هذه المواقع، مؤكدًا أن قدرة المملكة على الوقوف مجددًا ومعالجة آثار الهجوم، أكدت سمعتها المعروفة كأكثر المصدرين للنفط اعتمادية وموثوقية بالعالم.وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه في بداية الأمر أخبر مرافقيه بأنه لن يخبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتقييم الأضرار، وطلب منهم إعادة التقييم والمراجعة، مشيرًا إلى أنه طلب من ولي العهد إمهاله حتى اليوم التالي من الهجوم، للوقوف على الأضرار التي لحقت بالموقعين.
وأشار إلى أن ولي العهد طلب رأيه بشأن تأثيرات الإعلان عن الحادث على مستوى الأسواق العالمية، إذ رأى البعض أن يتم إرجاء الإعلان عن الأضرار لبضعة أيام، إلا أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان رأى أن الإعلان عن النتائج سيسهم في الحفاظ على موثوقية المملكة، وهو الأمر الذي لاقى قبولًا لدى ولي العهد.
وردًا على سؤال الأمير محمد بن سلمان عن تأثر الأسواق، قال وزير الطاقة: “الأسواق ستنخفض، ولكن موثوقيتنا سترتفع”، ليرد عليه ولي العهد بـ “توكلنا على الله”.
#عاجل | رئيس #أرامكو : منشأة #بقيق تعرضت للهجوم بـ 25 صاروخاً ودرون في 2019https://t.co/MpKh7JHx5R pic.twitter.com/beZGdaiVEV
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 26, 2023