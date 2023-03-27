تطهير أكثر من مليوني حاوية.. أمانة الرياض تعلن نتائج الإصحاح البيئي 2022

أعلنت أمانة منطقة الرياض أنها نفذت أعمال الكنس الآلي للشوارع بمساحة تعدت 2مليون كلم طولي، فيما حقق الكنس اليدوي نحو 287 مليون م2، إضافة إلى تطهير أكثر من 2 مليون حاوية، وذلك ضمن أعمال الإصحاح البيئي بالمدينة خلال العام الماضي 2022.
وأوضحت الأمانة أنه تم رفع وترحيل 84.5 ألف رد من النفايات ذات الحجم الكبير، و135 ألف طن من النفايات المبعثرة.
وأشارت إلى أنه تم غسل الأرصفة بطول 21 ألف متر ومعالجة وضع حوالي 803 آلاف حاوية، وذلك ضمن أعمال الإصحاح البيئي للارتقاء بمستوى الخدمات بأحياء المدينة. وفق “أخبار 24”.