“هيئة الاتصالات” تطرح وثيقة تنظيمات الخدمات الراديوية البحرية للاستطلاع

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اليوم (الاثنين)، العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات الخدمات الراديوية البحرية، والتي تهدف إلى تنظيم استخدام تلك الخدمات ورفع كفاءة استخدام النطاقات الترددية فيها.
وأوضحت الهيئة أبرز عناصر الوثيقة التنظيمية، ومنها أنواع تراخيص الخدمات الراديوية البحرية، والتزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامها، كما شملت الوثيقة الشروط والأحكام الفنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية، بالإضافة إلى المواصفات الفنية المحدثة لمختلف الخدمات الراديوية البحرية.
وقالت إن هذه الوثيقة تأتي انطلاقًا من دور الهيئة في تنظيم الخدمات الراديوية البحرية ورفع مستوى كفاءة وجودة استخدام النطاقات في المملكة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير الترددات لكافة الخدمات الراديوية البحرية في المملكة، والتأكد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أي تداخلات لاسلكية، بالإضافة لانتهاج أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص تلك الأنظمة. وفق “أخبار 24”.
وحثت الهيئة، المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقًا من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة من الأفراد أصحاب القوارب واليخوت، والشركات التي تعمل في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى الموانئ البحرية.
وأشارت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، إلى أنه يمكن استقبال المرئيات حتى تاريخ 19 أبريل 2023، وذلك من خلال موقع الهيئة.