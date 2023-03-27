استقالة “الخضيري” من رئاسة “البنك الأهلي” وتعيين “الغامدي” بدلاً منه

أعلن البنك الأهلي السعودي اليوم (الإثنين) عن موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة كل من ، سعيد بن محمد الغامدي من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للمجموعة، وكذلك عمار الخضيري من رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، اعتباراً من تاريخ 26 مارس 2023، وذلك لظروفه الخاصة.
وأوضح البنك في بيان مرسل لـ”تداول” أن المجلس قرر تعيين سعيد بن محمد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2023، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.
وأشار إلى انه قرر تكليف نائب الرئيس التنفيذي طلال بن أحمد الخريجي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2023. وفق “أخبار 24”.